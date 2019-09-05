Рим, , 11:31 — REGNUM Cтала известна программа ежегодного международного фестиваля «Данте2021», посвященного жизни и творчеству гениального итальянского поэта Данте Алигьери. В этом году фестиваль пройдет в период с 11 по 15 сентября в городе Равенна. Об этом сообщает издание ANSA.

В ходе фестиваля состоятся театральные постановки и художественные чтения произведений Данте, а также научные конференция и круглые столы, посвященные проблемам изучения творческого наследия поэта. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Касса ди Риспармио ди Равенна под научным руководством со стороны флорентийской Академии делла Круска.

Данте Алигьери (1265 — 1321) — великий итальянский поэт, деятель эпохи Возрождения. Главный труд Данте «Божественная комедия» оказал ключевое влияние на становление итальянского литературного языка и является общепризнанным шедевром мировой литературы.