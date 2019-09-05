Владивосток, , 10:34 — REGNUM В павильоне Сбербанка в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке в рамках культурной программы юбилейного Восточного экономического форума открылась выставка знаменитой картины итальянского художника Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участникам форума легендарную картину представил председатель правления Сбербанка Герман Греф и Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Паскуале K. Терраччано.

Посол заявил, что в ближайшее время во Владивостоке будет открыто посольство Италии.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября проходит юбилейный Восточный экономический форум. В рамках культурной программы ВЭФ во Владивосток привезли из Третьяковской галереи картину Фёдора Решетникова «Опять двойка».