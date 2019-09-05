Лос-Анджелес, США, , 10:12 — REGNUM Писательница и продюсер Адель Лим покинула проект сиквела «Безумно богатых азиатов» из-за того, что стало известно: гонорар Питера Кьярелли, выступившего в качестве соавтора сценария первой картины, будет больше, чем у Лим. Об этом 4 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, режиссеру Джону Чу, желавшему сохранить команду проекта, не удастся это сделать. По мнению Лим, появление разницы в оплате связано не с тем, что Кьярелли является более опытным писателем и имеет больший послужной список, а с тем, что женщин и людей с цветом кожи отличным от белого часто считают теми, кто добавляет «приправу» в сценарий, а не пишет основную историю.

Лим отказалась называть точные цифры, однако по имеющейся информации она должна была получить около $110 тыс., в то время как Питер Кьярелли — от $800 тыс. до $1 млн.

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Напомним, драматическая комедия «Безумно богатые азиаты» вышла в прокат в августе 2018 года. При бюджете $30 млн она смогла собрать в прокате США около $174 млн, а в мире — около $238 млн.

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