Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM В предстоящем сериале «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ поклонникам киновселенной «Звездных войн» расскажут о том, как зарождался Первый Орден. Об этом 4 сентября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Режиссер Дейв Филони пояснил: после того как потерпела поражение Галактическая Империя и были уничтожены две Звезды Смерти, вселенная не стала автоматически идеальной, а одержавшие победу повстанцы не могли сделать все сразу. Создатель будущего шоу намекнул, что в нем будет рассмотрен 30-летний период между поражением Империи и возникновением Первого Ордена.

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Ожидается, что первую серию «Мандалорца» потоковый сервис Disney+ покажет 12 ноября 2019 года. Главные роли в шоу исполнили Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс, Тайка Вайтити, Ник Нолти и другие известные актеры и актрисы.

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