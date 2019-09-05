Москва, , 04:58 — REGNUM Музыкант французской группы Space Дидье Маруани не смог обжаловать решение Таганского районного суда Москвы, который ранее отказал истцу в защите авторского права и взыскании более 277 млн рублей с ряда ответчиков, в том числе известного артиста Филиппа Киркорова. Вышестоящая инстанция 4 сентября 2019 года оставила «судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения». В основу спора лёг фрагмент песни «Жестокая любовь», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Решение апелляционной инстанции — Московского городского суда — пока не изготовлено. Жалоба была подана в конце июля 2019 года. Музыкант и исполнитель из Франции подал иск сразу к шести ответчикам — российскому артисту Филиппу Киркорову, композитору Олегу Попкову, группе компаний «RONEe`S» ООО «РОНИИС ПАК», ООО «Первое музыкальное издательство», ООО «Филлип Киркоров Продакшн» и ООО «Сони Мьюзик Энтертеймент».

Таганский районный суд Москвы в конце июня 2019 года отказал музыканту Дидье Маруани в удовлетворении иска о защите авторских прав. Тот мотивировал требование тем, что является автором произведения «A Symphonic space dream», а при создании произведения «Жестокая любовь» композитором Попковым «были сделаны заимствования из произведения истца». Песня в итоге вошла в альбомы Филиппа Киркорова и в 2003 году была обнародована.

«Согласно заключению музыкального эксперта при Парижском Апелляционном суде Оливье Делаланда, а также заключению специалистов АНО «Судебный эксперт» Морозовой Е. А. и Троицкой Т. А. в музыкальном произведении «Жестокая любовь» имеются заимствования из музыкального произведения «A Symphonic space dream» в части припева. Произведение «A Symphonic space dream» имеет большую значимость в творчестве истца. Полагает, что ответчики нарушили его исключительное право авторства», — говорится в материалах дела.

С Киркорова и Попкова исполнитель просил взыскать по более 117,749 млн рублей компенсации за нарушение авторских прав. Они же должны были уплатить по 8,5 млн рублей морального вреда. Общая сумма всех требований, включая претензии к остальным истцам, — более 277,4 млн рублей.

Адвокат Филиппа Киркорова в суде заявил, что ранее следователь отказал адвокатам французского композитора в возбуждении уголовного дела по ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»), не найдя состава преступления, поэтому в гражданском иске следует отказать.

Представитель композитора между тем указал, что песня «Жестокая любовь» исполнялась самим автором в одном из ресторанов Санкт-Петербурга ещё в 1999 году, то есть раньше чем «A Symphonic space dream», а работать над ней Попков начал и вовсе в 1996 году. В ноябре 2000 года композитор также зарегистрировал слова и музыку песни «Жестокая любовь» в ООО «Российское авторское общество». Исключительные права на произведение Филиппу Киркорову были переданы в 2001 году.

Суд взвесил аргументы сторон и отказал Дидье Маруани, отметив, что сравнительный анализ куплетов и других фрагментов обеих песен, проведённый экспертом, «совпадений не выявил», а материал, которые есть в двух песнях, это «широко распространённый в композиторской практике прием, который от частого употребления давно превратился в штамп». Маруани попытался оспорить решение, но неудачно.