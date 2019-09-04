Лос-Анджелес, США, , 23:36 — REGNUM В сеть выложили первый полноценный трейлер предстоящего фильма «Плохие парни 3. Ролик был опубликован 4 сентября на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Полицейские Майк Лоури и Маркус Бёрнетта Цитата из трейлера к к/ф «Плохие парни 3». реж Адиль Эль Арби, Билал Фалла. США

В предстоящем фильме роли беспокойных полицейских Майка Лоури и Маркуса Бёрнетта вновь исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Премьера картины состоится 17 января 2020 года.

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Самый первый фильм про детективов Лоури и Бёрнетта вышел на экраны в 1995 году, при бюджете $19 млн картина собрала в мировом прокате более $141 млн. Вторая часть, премьера которой состоялась в 2003 году, при бюджете $130 млн смогла собрать более $273,3 млн.

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