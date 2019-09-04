Лос-Анджелес, США, , 23:19 — REGNUM Режиссер Фрэнк Дарабонт в интервью журналистам заявил, что он не смог бы сегодня снять такие фильмы, как «Побег из Шоушенка» или «Зелёная миля». Об этом 4 сентября сообщил портал IndieWire.

Фрэнк Дарабонт (в центре) (cc) The Conmunity — Pop Culture Geek

Кинематографист признался, что он много думал об этом. Он сказал, что даже во время создания картины её могли бы несколько раз переделать, если бы производством занималась не студия Castle Rock Entertainment, очень уважительно относившаяся к режиссёрам и их работе.

Дарабонт отметил: он не знает, есть ли в сегодняшней киноиндустрии подобные студии и добавил, что такая ситуация является «чертовски стыдной». Режиссёр также сказал в интервью, что он «не является тем парнем», который мог бы снимать фильмы про супергероев, которые сегодня так востребованы.

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Напомним, несмотря на то, что фильм «Побег из Шоушенка» получил семь номинаций на «Оскар», он смог собрать в прокате лишь $28,3 млн при бюджете $25 млн.

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