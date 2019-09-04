Лос-Анджелес, США, , 22:57 — REGNUM В сеть выложили короткометражный фильм SophiaWorld, в котором вместе с «возможно самым человечным роботом» по имени София снялась звезда шоу «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Ролик был опубликован 4 сентября на сайте журнала The Hollywood Reporter.

Цитата из х/ф «SophiaWorld». реж. Джеффри Джеймс Кларк. 2019. США

В качестве режиссёра картины выступил Джеффри Джеймс Кларк, сценарий он создал вместе с Люком Кингмой. Издание отмечает, что поклонники шоу «Мир Дикого Запада» наверняка найдут в фильме несколько отсылок.

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Напомним, Эван Рэйчел Вуд исполнила в сериале «Мир Дикого Запада» роль андроида Долорес Абернати. Робота Софию создала гонконгская компания Hanson Robotics. Разработчики утверждают, что София может учиться у людей и адаптироваться к их поведению.

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