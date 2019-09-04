Лос-Анджелес, США, , 21:24 — REGNUM Скарлетт Йоханссон решила публично встать на защиту Вуди Аллена во время очередного интервью журналистам. Об этом 4 сентября сообщил портал Screen Rant.

Вуди Аллен (cc) Colin Swan

«Как я отношусь к Вуди Аллену? Я люблю Вуди. Я верю ему, и я буду работать с ним в любое время», — заявила Йоханссон, добавив, что она встречается с режиссёром, когда у неё появляется возможность.

Актриса рассказала, что она много говорила с Алленом на тему выдвинутых против него обвинений и отметила, что он всегда был очень прямолинеен.

Скарлетт Йоханссон «Я была очень прямолинейна, и он был прямолинеен со мной. Он настаивает на своей невиновности, я верю ему».

Читайте также: Судью британского шоу «Танцы со звездами» заставили отвечать за слова

В 2017 году с новой силой разгорелся скандал, вызванный заявлениями приёмной дочери Аллена Дилан Фэрроу. Она ещё в 1992 году обвинила режиссёра в том, что когда она была в семилетнем возрасте, кинематографист совершил над ней сексуальное насилие.

После того, как в 2017 году Фэрроу повторила свои обвинения, многие известные актёры заявили, что они больше не будут работать с Алленом. Сам режиссёр назвал эти обвинения Фэрроу «позорными».

Читайте ранее в этом сюжете: Микки Рурк изменился до неузнаваемости