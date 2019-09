Великий Новгород, , 18:05 — REGNUM Новый, 30-й театральный сезон Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» откроется спектаклем «Тёмная сторона Луны», поставленный по мотивам альбома The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 сентября, заявила художественный руководитель театра «Малый» Надежда Алексеева.

Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» Culture.ru

Премьера постановки состоится 7 сентября.

«Этот альбом очень похож на оперу — о человеческих страхах, о страхах внутри нас, о том, что нами движет и что нас останавливает в этой жизни. Когда альбом вышел, он воспринимался как большое аудиокино, и это повлияло на настроение целого поколения людей. Но мода возвращается», — пояснила Надежда Алексеева.

По её словам, поставить на сцене музыкальный альбом — серьёзный вызов.

«Это не значит, что приходит публика в зал, включается музыка, и под неё танцуют артисты на протяжении получаса. Нет, конечно», — пояснила Алексеева.

Напомним, Новгородский театр для детей и молодежи «Малый», основанный в 1990 году, известен своими экспериментами на сцене. В репертуаре театре есть и драматические постановки, и кукольные спектакли, и постановки в стилистике театра движения и театра объекта.