Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM В Екатеринбурге с 6 по 13 сентября пройдёт XV всероссийский фестиваль «Реальный театр». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В программе фестиваля, который пройдёт на базе Театра юного зрителя (ТЮЗ), будут представлены 20 постановок российских и зарубежных (из Болгарии, Франции и Эстонии) театральных коллективов.

Отметим, что екатеринбургский ТЮЗ является инициатором и организатором фестиваля, который впервые прошёл в 1990 году и имел статус регионального. Всероссийским фестиваль «Реальный театр» стал в 1994 году.