Москва, , 15:53 — REGNUM Сергей Безруков предложил ввести сбор за показ иностранного кино на российских телеканалах. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла 4 сентября

«Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке», — сказал Безруков после того, как обратил внимание, что сегодня «на своей территории» приходится договариваться о переносе премьеры западных фильмов.

По мнению Безрукова, на российских телеканалах показывают мало российских картин и в особенности детских фильмов и причиной этого является боязнь руководства телекомпаний остаться без прибыли. Эдгард Запашный, присутствовавший на мероприятии, поддержал позицию актера.

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В августе 2019 года стало известно, что Сергей Безруков будет озвучивать киборга в новой детской картине Сарика Андреасяна. Актер отметил, что новая роль кажется ему весьма необычной и добавил: он считает, что будущий фильм подходит для семейного просмотра.

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