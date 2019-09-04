Москва, 4 сентября 2019, 16:00 — REGNUM Вокруг Политехнического музея в Москве открыта новая пешеходная зона, передаёт 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Территория у Политехнического музея
Территория у Политехнического музея
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкцию Политехнического музея завершат к ноябрю 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уже сейчас территория у Политехнического музея доступна для прогулок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Спуск к музею со стороны Лубянского проезда
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Территорию у Политехнического музея озеленили
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зона отдыха
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция Политехнического музея
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция Политехнического музея
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Политехнический музей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Политехнический музей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция Политехнического музея
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Марат Хуснуллин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович и Сергей Собянин осматривают территорию музея
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отреставрированную территорию осмотрели мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры России Владимир Мединский и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов, Сергей Собянин и Владимир Мединский
Игорь Шувалов, Сергей Собянин и Владимир Мединский
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы уже несколько лет занимаемся общественным пространством от Лубянки до «Зарядья». В рамках этого проекта была реконструирована Старая, Новая Площадь, Славянская, реконструированы десятки прилегающих улиц и переулков. Тем не менее совершенно очевидно, что ядром этого пространства является территория вокруг Политехнического музея и сам Политехнический музей, который находится на серьезной реконструкции и реставрации. Сегодня знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея», — сказал Собянин.

Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Игорь Шувалов, Сергей Собянин и Владимир Мединский
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин и Владимир Мединский
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Игорь Шувалов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин и Игорь Шувалов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аркадий Дворкович, Игорь Шувалов и Александр Кибовский
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам мэра Москвы, благодаря этому создана новая территория для культурных мероприятий, которые будет проводить музей. На данный момент открывается уличный проход и галерея снаружи Политехнического музея. Затем будет открыта галерея внутри объекта культуры.

Площадь пешеходной зоны вокруг Политехнического музея составляет 1,3 га и встроит территорию в общее городское пространство центра Москвы.

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