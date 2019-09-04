Москва, , 16:00 — REGNUM Вокруг Политехнического музея в Москве открыта новая пешеходная зона, передаёт 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Территория у Политехнического музея Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реконструкцию Политехнического музея завершат к ноябрю 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM Уже сейчас территория у Политехнического музея доступна для прогулок Дарья Антонова © ИА REGNUM Спуск к музею со стороны Лубянского проезда Дарья Антонова © ИА REGNUM Территорию у Политехнического музея озеленили Дарья Антонова © ИА REGNUM Зона отдыха Дарья Антонова © ИА REGNUM Реконструкция Политехнического музея Дарья Антонова © ИА REGNUM Реконструкция Политехнического музея Дарья Антонова © ИА REGNUM Политехнический музей Дарья Антонова © ИА REGNUM Дарья Антонова © ИА REGNUM Политехнический музей Дарья Антонова © ИА REGNUM Реконструкция Политехнического музея Дарья Антонова © ИА REGNUM Марат Хуснуллин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович и Сергей Собянин осматривают территорию музея Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отреставрированную территорию осмотрели мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры России Владимир Мединский и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов, Сергей Собянин и Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы уже несколько лет занимаемся общественным пространством от Лубянки до «Зарядья». В рамках этого проекта была реконструирована Старая, Новая Площадь, Славянская, реконструированы десятки прилегающих улиц и переулков. Тем не менее совершенно очевидно, что ядром этого пространства является территория вокруг Политехнического музея и сам Политехнический музей, который находится на серьезной реконструкции и реставрации. Сегодня знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея», — сказал Собянин.

Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM Игорь Шувалов, Сергей Собянин и Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин и Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM Игорь Шувалов Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин и Игорь Шувалов Дарья Антонова © ИА REGNUM Аркадий Дворкович, Игорь Шувалов и Александр Кибовский Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам мэра Москвы, благодаря этому создана новая территория для культурных мероприятий, которые будет проводить музей. На данный момент открывается уличный проход и галерея снаружи Политехнического музея. Затем будет открыта галерея внутри объекта культуры.

Площадь пешеходной зоны вокруг Политехнического музея составляет 1,3 га и встроит территорию в общее городское пространство центра Москвы.

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