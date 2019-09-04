Ульяновск, , 15:22 — REGNUM Девять регионов России в новом учебном году приступили к реализации федерального проекта «Культурный норматив школьника». В рамках проекте школьники будут изучать семь направлений искусства, в том числе посещая выставки, спектакли и кинопоказы, а затем смогут принять участие в олимпиаде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновской области в проекте «Культурный норматив школьника» примут участие все школы и классы. Власти отмечают, что благодаря данной инициативе, у школьников появятся дополнительные возможности для знакомства с шедеврами литературы, театра, музыки, живописи и кино.

Проект стартовал 1 сентября и продлится до апреля. По словам губернатора Сергея Морозова, в рамках проекта состоится «олимпиада по культурным нормативам, результаты которой будут давать победителям дополнительные баллы при поступлении в творческие вузы».

Проект будет реализовываться по семи направлениям. Это литература, музыка, театр, изобразительное искусство, архитектура, народная культура и кинематограф. Школьники побывают на выставках, в музеях, театрах, кинопоказах.

«Затем они будут делиться своими впечатлениями в специальном дневнике», — сказала глава минкультуры Ульяновской области Евгения Сидорова, подчеркнув, что перечни вошедших в норматив произведений «проходили экспертизу в Литературном институте, в профессиональных объединениях культуры».

Отметим, в качестве «пилотов» по реализации межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения России «Культурный норматив школьника» выбраны девять регионов: Татария, Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край и Пензенская область.

В Минкультуры России ранее отмечали, что посещение мероприятий будет осуществляться на безвозмездной основе. Заявлялось, что в государственных театрально-концертных учреждениях разработаны абонементные программы, циклы спектаклей и концертов, рассчитанных на различные категории зрителей.