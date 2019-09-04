Москва, , 14:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем советскую и российскую актрису театра и кино Нину Ургант. Тест поздравительной телеграммы был опубликован 4 сентября на сайте Кремля.

Глава России отметил, что мастерство актрисы и её преданность делу принесли ей искреннюю любовь зрителей. Он добавил, что многие фильмы и спектакли с её участием заслуженно считаются классикой российских театра и кино.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Она выпустилась из в Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского в 1953 году, с 1954 по 1961 годы работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, с 1962 года — в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

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Зрители знают её по таким фильмам, как «Белорусский вокзал», «Шинель», «Красавец-мужчина», «Укротительница тигров» и другим. В 1060 году Нина Ургант получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1974 году — народной артистки РСФСР.

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