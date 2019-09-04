Казань, , 14:33 — REGNUM Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина в течение двух лет будет работать в режиме отсутствия штатного главного режиссера. Об этом заявила министр культуры Татарии Ирада Аюпова.

По ее словам, у труппы появится возможность поработать с разными режиссерами за этот период. Она уточнила, что трудовой договор с главным режиссером театра Рашидом Загидуллиным истекает 5 сентября, новых кандидатур в настоящее время на эту должность нет. Новый контракт будет заключен лишь с директором театра Фанисом Мусагитовым.

«Я считаю, что сегодня назначать кого-то на должность главного режиссера было бы некорректно. Мы возьмем тайм-аут на 2 года, чтобы труппа Тинчуринского театра поработала с разными режиссерами», — цитирует министра Kazanfirst. Она добавила, что если у Загидуллина появится желание поставить хороший спектакль, он сможет поработать с труппой.

К вопросу о назначении постоянного режиссера планируется вернуться через два года.

ИА REGNUM напоминает, Татарский государственный театр драмы и комедии ведет свою историю с 1933 года и создан по личной инициативе писателя, актера, драматурга и прозаика Карима Тинчурина как филиал Татарского государственного академического театра.

Загидуллин являлся главным режиссером театра с 1993 года. Труппа театра представляет новые постановки не только зрителям в республике, но и выезжает на гастроли в регионы Сибири и Урала, в города Ижевск, Самара, Уфа, Санкт — Петербург, Москва, Стамбул, Акшэхэр, Анкара, Брюссель, Брюгге.