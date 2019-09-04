Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети HBO объявило, что научно-фантастический сериал «Мир дикого Запада» будет продлен продление на третий сезон, который будет представлен зрителям в 2020 году. Сюжет картины продолжит вращаться вокруг тематики развития искусственного интеллекта.

По сообщению новостной службы телевизионной сети HBO, к актерской команде картины присоединились Аарон Пол, сыгравший одну из главных ролей в криминальной драме «Во все тяжкие», французский актер Венсан Кассель, а также Кид Кади и Маршон Линч.

Исполнительными продюсерами остались Джей Джей Абрамс, Джонатан Нолан и Лиза Джой.