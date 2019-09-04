Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети HBO объявило, что сериал «Екатерина Великая» выйдет на экраны 21 октября. Картина посвящена биографии российской императрицы и политическим перипетиям царского двора.

По сообщению новостной службы телевизионной сети HBO, главные роли исполнят Хелен Миррен и Джейсон Кларк, которые сыграют Екатерину Великую и Григория Потемкина соответственно.

Режиссером многосерийной исторической драмы стал Филип Мартин. Главным сценаристом выступил Найджел Уилльямс. В число исполнительных продюсеров картины вошли Дэвид Томпсон, Чарли Паттинсон и Кристин Хэйли.