Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала Starz объявило, что пятый сезон приключенческого сериала «Чужестранка» стартует 16 февраля 2020 года. Сюжет картины основан на книгах Дианы Гэблдон и повествует о путешествии во времени главной героини Клэр Рэндол.

По сообщению новостной службы телеканала Starz, шоураннерами по-прежнему являются Роберт Д. Мур, известный зрителю по таким проектам как «Карнавал» и «Звездный крейсер Галактика», а также Мэрил Дэвис.

Презентация пятого сезона «Чужестранки» состоится 6 октября на фестивале New York Comic Con 2019. Главные роли исполнили Катрина Блаф и Сэм Хьюэн.