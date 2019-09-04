Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Потоковый сервис Netflix заявил о начале работы над новым политическим сериалом, в основу которого ляжет история предвыборной кампании Хилари Клинтон в рамках президентской гонки 2016 года.

Хилари Клинтон Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению новостной службы BBC, для написания сценария будет использована глава из книги «В погоне за Хилари» журналистки Эми Чозик, которая освещала предвыборное противостояние в New York Times.

Netflix получил право экранизации книги в результате победы в тендере. Рабочее название картины «Девочки в автобусе» является перефразированным названием книги «Мальчики в автобусе», выпущенной в 1972 году и описывающей президентскую кампанию того же года. Исполнительными продюсерами выступят Эми Чозик и Джули Плек.