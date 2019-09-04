Лондон, , 11:53 — REGNUM В библиотеке американского колледжа Сент-Джонс была обнаружена неизвестная прежде академическому миру рукопись английского философа Джона Локка. Об этом сообщает The Guardian.

Найденный труд носит название «О причинах толерантного отношения к папистам наравне с другими» и датируется периодом 1667−1668 гг. Изначально и до 1920-х годов рукопись принадлежала потомкам одного из друзей Локка. Впоследствии она была продана на книжном аукционе и через некоторое время подарена владельцем колледжу Сент-Джонс. И с тех пор данный текст оставался неизвестен ученым. Факт его принадлежности перу Локка вызывал сомнения, но вскоре был подтвержден благодаря специальной экспертизе.

По мнению исследователя Дж. Уолмси, работающего с наследием Дж. Локка, веротерпимость по отношению к католикам в целом не была характерна для английского философа. В то же время Уолмси добавил, что данная рукопись является источником и катализатором важных и основополагающих идей западной либеральной демократии, в которую вошли католики. Эксперт также заявляет, что данное открытие стоит считать значительным и ценным дополнением к корпусу произведений Джона Локка.