Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Михаил Боярский представил клип на свою песню «Хорошего Питера». Ролик был опубликован 4 сентября на YouTube-канале МАМА. Production.

Отмечается, что слова и музыку написал композитор Игорь Матвиенко. Народный и заслуженный артист РСФСР в клипе желает всем «хорошего Питера!», артист посвятил его родному городу и футбольной команде «Зенит».

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Напомним, за свою творческую карьеру Михаил Боярский спел множество песен, причем авторство некоторых принадлежит ему лично. В 2016 году на малые экраны вышел сериал «Черная кошка», в котором он сыграл роль Игоря Аркадьевича Гаранина.

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