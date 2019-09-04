Москва, , 11:08 — REGNUM В Москве и Санкт-Петерберге 31 августа прошел самый масштабный смотр короткометражного кино в мире. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Фестиваля уличного кино.

Всего показы в этот день собрал около 15 тыс. зрителей. Его посетили такие известные фигуры, как глава канала ТНТ Игорь Мишин, Владимир Вдовиченков, Евгения Малахова, Ренат Давлетьяров и другие.

В Москве организаторы показали десять картин, которые участвовали в основной конкурсной программе Фестиваля, а также конкурса фильмов «Опа! Искусство внезапности», снятых на мобильный телефон.

Отмечается, что зрители голосовали за понравившиеся им короткометражки при помощи зажигалок, фонариков и мобильных телефонов, а организаторы определяли победителя путем замера уровня света.

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Напомним, шестой Всемирный Фестиваль уличного кино начал свою работу 12 июня 2019 года. Организаторы поставили перед собой задачу показать короткометражные фильмы жителям тысячи населенных пунктов страны. 31 июля ИА REGNUM сообщило, что в рамках Фестиваля состоялось 660 показов в 400 городах России.

Читайте ранее в этом сюжете: В рамках Всемирного Фестиваля уличного кино в России прошло уже 660 показов