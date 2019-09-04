Рязань, 4 сентября 2019, 10:59 — REGNUM Решение о ликвидации Рязанского филиала Московского Государственного института культуры уже принято, подтвердил заместитель директора Рязанского филиала МГИК Вадим Калинин. Первый семестр нового учебного года студенты и преподаватели вуза проведут в родных стенах, а в феврале 2020 двери образовательного учреждения закроются.
Без работы могут остаться около 60 преподавателей, порядка 400 студентов переведутся в другие вузы, сообщает телеканал «Город». По словам руководства филиала, у здания нет серьёзных проблем, необходимо провести текущий ремонт помещений и фасадов, перестелить кровлю, которую уложили в 1997 году. Этот ремонт не потребует больших единовременных затрат, достаточно ежегодно выделять дозированное количество средств, региональные власти поддержали бы вуз, считает Вадим Калинин.
Как сообщало ИА REGNUM, петицию против ликвидации Рязанского филиала института культуры направили председателю правительства РФ и федеральным министрам. За двое суток обращение подписали почти 2,2 тыс. человек.
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