Рязань, , 10:59 — REGNUM Решение о ликвидации Рязанского филиала Московского Государственного института культуры уже принято, подтвердил заместитель директора Рязанского филиала МГИК Вадим Калинин. Первый семестр нового учебного года студенты и преподаватели вуза проведут в родных стенах, а в феврале 2020 двери образовательного учреждения закроются.

«Филиал ликвидирован 26 августа 2019 года. В этот же день у нас началась проверка Рособрнадзора. Т. е. комиссия Рособрнадзора проверяла ликвидированный филиал», — уточнил заместитель директора Рязанского филиала МГИК Вадим Калинин.

Без работы могут остаться около 60 преподавателей, порядка 400 студентов переведутся в другие вузы, сообщает телеканал «Город». По словам руководства филиала, у здания нет серьёзных проблем, необходимо провести текущий ремонт помещений и фасадов, перестелить кровлю, которую уложили в 1997 году. Этот ремонт не потребует больших единовременных затрат, достаточно ежегодно выделять дозированное количество средств, региональные власти поддержали бы вуз, считает Вадим Калинин.

«Вся моя жизнь связана с этим вузом, мама здесь работала педагогом, отец учился, сестра училась. Когда нам сказали, что закрывают, — это просто сердце разрывалось, хотелось об этом рассказать всем», — сказал автор петиции за сохранение вуза, студент IV курса Рязанского филиала МГИК Иван Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, петицию против ликвидации Рязанского филиала института культуры направили председателю правительства РФ и федеральным министрам. За двое суток обращение подписали почти 2,2 тыс. человек.

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