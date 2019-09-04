Иркутск, , 09:32 — REGNUM С 4 по 13 сентября в Иркутске будет проходить XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», идейным вдохновителем и организатором которого является выдающийся российский пианист Денис Мацуев, уроженец столицы Восточной Сибири. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.4 сентября откроется фестиваль в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского выступлением Дениса Мацуева и скрипача Юлиана Рахлина в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением американского дирижера Кристиана Ярви.

Как всегда программа фестиваля необыкновенна представительна и разнообразна. Любителям музыки предоставляется исключительная возможность услышать выдающихся исполнителей и известных коллективов. Среди них — Хибла Герзмава, джазовый квартет Якова Окуня, Альбина Шагимуратова, Денис Мацуев, Андрей Иванов, Александр Зингер, Дмитрий Ергин, Валерий Пономарев, Александр Бузлов, Александр Гиндин.

В рамках фестиваля «Звезды на Байкале» пройдут два благотворительных концерта, доходы от которых пойдут жителям районов Иркутской области, пострадавших от наводнения.

Традиционно на фестивале пройдут конкурсные прослушивания и отбор юных талантов Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена».