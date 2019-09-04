Москва, , 09:29 — REGNUM 4 сентября Московский академический театр сатиры проведет сбор труппы, знаменующий собой открытие 96-ого сезона. Как и заведено, художественный руководитель театра Александр Ширвиндт расскажет труппе о стратегических планах и подготовке премьер. 10 октября состоится премьера веселого и музыкального спектакль «Хотим сыграть Мольера». Своеобразный парафраз на тему пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве» подготовили поэт Юлий Ким и композитор Владимир Дашкевич. В главной роли — Федор Добронравов.

Также в репертуаре должна появиться постановка по роману Эмиля Золя «Дамское счастье». Об этой работе было объявлено довольно давно, но, похоже, она близится к завершению.

4 сентября исполняется 110 лет прославленному главному режиссеру театра, народному артисту СССР Валентину Плучеку. К юбилею мастера приурочено несколько мероприятий. Утром состоится возложение цветов на могилу Плучека на Ваганьковском кладбище, перед спектаклем откроется выставка, посвященная его жизни и творческому пути, а вечером труппа сыграет «Укрощение строптивой», поставленный режиссером и сохраняемый в репертуаре театра.