Москва, , 09:27 — REGNUM До 8 сентября в музее-заповеднике «Царицыно» будет проходить II Фестиваль исторических садов. На территории знаменитого парка представлены 25 садов разных эпох в миниатюре. Одновременно с этой красочной экспозицией в Царицыно открылись выставки, посвященные садово-парковой архитектуре.

Тема фестиваля 2019 года — «Сады, вдохновленные историей». Как отмечает сайт музея, «участники конкурса — известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры — на небольших участках земли воплотили свои проекты садов, отражающие стиль и идеи разных исторических эпох, от Древнего Рима и средневековой Франции до эпохи модерна и экспериментов нашего цифрового века». Есть и классические сады, и оригинальные композиции. Например, «Русские горки» — в окруженной живыми растениями инсталляции соединены два аттракциона — «русские горки» из современного парка развлечений и ставшие их прототипом катальные горки XVIII века. Или «Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери». предлагают еще один путь возрождения знаменитого памятника. Сад «Мондриан» станет растительной вариацией на тему одной из самых известных картин голландского художника.

Работы конкурсантов оценивает жюри во главе с Лорой Коньям — членом Французской федерации ландшафтных архитекторов (FFP).

В этом году наряду в персональными проектами представлены сады от музеев-заповедников: «Царское Село», «Ясная Поляна», «Горки Ленинские», Алупкинский музей-заповедник и петербургский Летний сад. «Ясная Поляна» демонстрирует клумбу — точную копию композиции из луговых трав и цветов, которой с большой долей вероятности любовался Лев Николаевич Толстой. Историки из Летнего сада воссоздали по сохранившимся чертежам «Лабиринт» — боскет, существовавший при Петре I, но уничтоженный наводнением 1777 года. Царскосельские садовники высадят 10-метровый цветочный партер, а сотрудники «Горок Ленинских» — цветочную мозаичную клумбу, точный аналог той, что украшала парадный вход в дом миллионерши Зинаиды Морозовой в начале XX века. Из Воронцовского парка в Алупке приедет проект «Русский исторический розарий» — фотовыставка, посвященная многочисленным сортам роз, названным в честь русских императоров и их потомков.

В 2108 году фестиваль исторических садов прошел впервые. Его гостями стали более 320 тысяч человек.

Вход свободный.