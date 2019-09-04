Нур-Султан, , 07:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать азиатскую литературную премию «Азия алыбы», сообщает 4 сентября агентство «Казинформ».

Глава государства выступил на первом форуме писателей стран Азии, который проходит 4 сентября в Нур-Султане. Президент считает, что форум должен стать диалоговой площадкой творческой общественности.

Токаев добавил, что одной из главных задач является «модернизация литературных процессов». По его мнению, это будет способствовать развитию Азии, как всемирного духовного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления казахского языка. Он также напомнил, что язык является инструментом в большой политике.

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