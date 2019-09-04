Екатеринбург, , 07:11 — REGNUM В Свердловской области началась сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для тех, кто не смог сделать это вовремя или получил за госэкзамен после 11 класса неудовлетворительные оценки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В департаменте уточнили, что дополнительный период ЕГЭ начался с экзаменов 3 сентября. Также для аттестации по русскому языку и математике предусмотрены ещё два дня в сентябре: 6 и 20 числа.

Отметим, что в Свердловской области 3 сентября ЕГЭ по русскому языку сдавали 16 человек. Всего на дополнительный период государственной аттестации по итогам 11-летнего обучения записались 154 свердловчанина. На Среднем Урале оборудовано 24 экзаменационных пункта в девяти городах региона.