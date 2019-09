Лос-Анджелес, США, , 18:55 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. планирует переснять большое количество сцен предстоящего фильма «Хищные птицы». Об этом 3 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Грейс Рэндольф.

https://twitter.com/GraceRandolph/status/1167247450509336576

Издание отмечает, что некоторое время назад появилась информация о пересъемках, тогда речь шла о том, что будут переделаны несколько экшн-сцен.

Однако Грейс Рэндольф сообщила, что к ней поступила другая информация: ситуация намного серьезнее, «Хищные птицы» повторят историю с «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», т. е. уже снятую картину подвергнут «капитальному ремонту».

Читайте также: Чернокожий Бэтмен не за горами. DC представит нового героя до 2022 года

Напомним, снимала кинокомикс малоизвестный режиссер Кэти Янь, главные роли в нём исполнили в том числе такие известные актеры, как Марго Робби и Юэн Макгрегор. Выход картины в широкий прокат запланирован на 6 февраля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссер «Тор: Рагнарек» сыграл Гитлера-идиота в фильме «Кролик ДжоДжо»