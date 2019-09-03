Лос-Анджелес, США, , 18:25 — REGNUM В сеть выложили второй трейлер предстоящего фильма «Кролик ДжоДжо» режиссера Тайки Вайтити. Ролик был опубликован 3 сентября на YouTube-канале FoxSearchlight.

Фильм будет представлять собой сатирическую комедию на тему Второй мировой войны. По сюжету мальчик по имени ДжоДжо Бецлер, проживающий в Германии, будучи окруженным со всех сторон пропагандой, придумывает себе воображаемого друга в виде Адольфа Гитлера. Однажды он обнаруживает в своем доме прячущуюся еврейскую девочку.

Читайте также: Чернокожий Бэтмен не за горами. DC представит нового героя до 2022 года

Премьера картины состоится 18 октября 2019 года. Её создатель — режиссер Тайка Вайтити знаком зрителям по работе над популярным кинокомиксом «Тор: Рагнарёк».

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть попал новый тизер кинокомикса «Хищные птицы» с украинской озвучкой

Читайте развитие сюжета: Уже снятый кинокомикс «Хищные птицы» подвергнут «капитальному ремонту»