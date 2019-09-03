Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Студия DC в период с 2020 по 2021 год может представить фанатам своей киновселенной чернокожего Бэтмена. Об этом 2 сентября сообщил портал Bleeding Cool News.

Интересным представляется то, что студия не собирается сделать Брюса Уэйна афроамериканцем. Костюм супергероя наденет другой человек, причем это будет не Дюк Томас (персонаж комикс-вселенной DC), про которого раньше ходили подобные слухи.

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Напомним, ранее в комикс-вселенной Marvel происходили подобные метаморфозы. Например, костюм Человека-паука надел Майкл Моралес, новым Капитаном Америка стал Сэм Уилсон (Сокол). Что касается вселенной DС, то в ней некоторое время назад появился чернокожий Роршах.

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