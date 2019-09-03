Москва, , 17:04 — REGNUM В период с 29 августа по 1 сентября самым успешным фильмом в российском прокате стал американский триллер «Я иду искать» (Ready or not), за четыре дня фильм собрал 61,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные портала kinobuisness.com.

Работа двух режиссеров, Мэттью Беттинелли-Олпина и Тайлера Джилетта, представляющая собой комедийный фильм ужасов стала доступна широкому зрителю 29 августа. Роли исполнили Энди Макдауэлл, Самара Уивинг, Марк О'Брайен, Адам Броди и другие актеры.

Второе место по успешности в прокате занял американский анимационный фильм «Angry birds 2 в кино», собрав 59,4 млн рублей за указанный период. Третье место досталось картине Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде», кассовые сборы которой составили 50,6 млн рублей.