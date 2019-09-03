Москва, , 17:22 — REGNUM Спустя 20 лет после первой премьеры в российский прокат 14 октября выходит первая часть трилогии «Матрица», снискавшая большую популярность как во всем мире, так и в России. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Маурис Филм».

Таков итог переговоров российской кинокомпании «Маурис Филм» и американской компании «Warner Bros». По предварительным данным прокат картины будет организован по всей России, однако точное количество кинотеатров, в которых планируется прокат, не сообщается.

Повторный прокат запускается на фоне новости о предстоящих съёмках продолжения трилогии. Главные роли сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, режиссером выступит Лана Вачовски.