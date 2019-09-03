Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Соавтор анимационного сериала «Рик и Морти» Джайстин Ройланд в своем аккаунте социальной сети Instagram объявил о запуске производства четвертого сезона.

Официальное подтверждение было продублировано на сайте телеканала Cartoon Network, в котором содержалось заявление о том, что в рамках подразделения Adult Swim готовятся к созданию 70 серий.

Премьера четвертого сезона «Рик и Морти» должна состояться в ноябре 2019 года. Ожидается, что к озвучке сериала вернутся Сара Чок, Крис Парнелл и Спенсер Граммер.