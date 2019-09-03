Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Шоураннер сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Йен Голдберг в ходе своего выступления на фестивале Коми-Кон в Сан-Диего заявил о продлении постапокалиптического хоррора на 6-й сезон. Премьера состоится в первой половине 2020 года.

По сообщению американского журнала «Голливудский репортер», картина является вторым наиболее популярным сериалом американского кабельного и спутникового телеканала AMC.

К актерской команде сериала присоединятся Мэгги Грейс, Гаррет Диллахант и Дженна Эльфман. В общей сложности сериал посмотрели около двух миллионов человек.