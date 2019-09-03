Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Онлайн платформа Hulu объявила, что премьера второго сезона мистического триллера «Касл Рок», созданного по мотивам произведений Стивена Кинга, состоится 23 октября.

По сообщению новостного портала «ТВ Лайн», в актерскую команду вошли Эсли Фишер и лауреат премии «Оскар» Тим Роббинс.

Напомним, что зимой 2019 года «Касл Рок» получил награду Гильдии сценаристов Америки. Теперь создатели сериала намерены побороться за приз академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.