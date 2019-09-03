Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала USANetwork объявило о продлении криминальной драмы «Королева Юга» на пятый сезон. Сообщение было опубликовано на официальном сайте телекомпании.

Главную роль в сериале сыграла Элис Брага. Кроме того, к числу исполнительных продюсеров картины Дайлену Родригезу и Бену Лобато в рамках пятого сезона присоединится Дэвид Френдли.

На сегодняшний день каждый эпизод четвертого сезона посмотрело в среднем 911 тысяч человек.