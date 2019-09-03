Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Руководство онлайн платформы Netflix сообщило о своем решении прекратить дальнейшие съемки научно-фантастического сериала «ОА». Главные роли сыграли Брит Марлинг, Джейсон Азекс, Эмори Коэн и Патрик Гибсон.

По сообщению британского новостного агентства «Индепендент», реакция фанатов сериала остается неоднозначной. В сети Интернет была составлена петиция в поддержку продления «ОА», под которой поставили подписи 38 тысяч человек.

Кроме того, один из фанатов объявил о своем намерении держать голодовку напротив штаб-квартиры Netflix в Лос-Анджелесе до изменения решения.