Ульяновск, , 16:37 — REGNUM В Ульяновске 5 сентября стартует трёхдневный фестиваль городских прогулок «Экскурсион». Он проходит в преддверии Дня города, который будет отмечаться 8 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Для жителей и гостей столицы с 5 по 8 сентября будет представлена 21 экскурсия — как платные маршруты, так и бесплатные. Организаторы отмечают, что фестиваль даст возможность «пройтись по знакомым улицам и побывать в местах, где ещё не бывал», а также «влюбиться в Ульяновск и понять лучше его характер».

Помимо популярных у туристов маршрутов, будут представлены новые экскурсии. К примеру, можно побывать на экскурсии по производству балалаек, совершить променад по Большой Саратовской улице, прогуляться вечером по парку Дружбы народов, походить «тропами Ильича» и «Гончаровским местам», совершить велопрогулку или музыкально-танцевальную прогулку, побывать на ночной экскурсии с элементами квеста и записаться на экскурсию «Злачные места Симбирска». Последняя экскурсия, к примеру, посвящена досугу «симбирян (с угощением)», в ходе которой можно узнать, «в каком заведении можно было проиграть табун лошадей или просяное поле, в подвалах какого ресторана проводились первые допросы известной певицы, где обедали деловые люди в 19 веке и договаривались о делах».