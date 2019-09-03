Париж, , 17:25 — REGNUM Жюри престижной французской литературной премии Prix du roman Fnac объявило имена финалистов. Об этом сообщает Le Figaro.

В этом году список финалистов полностью состоит из женских имен. В число номинированных на главных приз произведений вошли следующие романы: «Из камня и кости» (Беренгер Курнут), «Девушка» (Эдна О'Брайен), «Мурена» (Валентина Гоби), «Эден» (Моника Саболо).

В 2019 году премия Fnac вручается в 18 раз. Ежегодно приз присуждается в конце августа или начале сентября. Жюри премии состоит из 800 человек, куда входят 400 библиотекарей и 400 продавцов торговой сети Fnac.