Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Прославленный мастер книжного хоррора Стивен Кинг завершил работу над новой книгой под названием «Институт». Новинка появится в книжных магазинах США 10 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте автора.

Новая книга посвящена зловещему правительственному учреждению, действующему со времен Второй мировой войны. Скрытая в глубине американского леса организация, известная как «Институт», посылает спецназ для похищения детей. В дальнейшем дети подвергаются всевозможным испытаниям, направленным на выявление у них уникальных психических способностей.

Книга содержит характерные для произведений Кинга детали: насыщенный и запутанный сюжет; эксцентричные второстепенные персонажи (бродяга, который верит в правительственные заговоры, 70-летний секретарь, не выпускающий оружия из рук, доктор, который постепенно сходит с ума из-за чрезмерного воздействия телепатов); и, конечно, неподдельное чувство страха, сопровождающее читателя на протяжении всей книги.