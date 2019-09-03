Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Известный американский писатель Джонатан Сафран Фоер готовит к изданию свою новую книгу «Мы — погода» («We Are the Weather»), посвященную проблемам глобального потепления. Релиз назначен на октябрь 2019 года. Об этом сообщает сайт издательства Macmillan.

В «Мы — погода» Джонатан Сафран Фоер исследует одну из главных проблем современности — глобальное потепление. По мнению автора, ситуация превращения планеты в ферму для выращивания продуктов вкупе с безответственным отношением к экологии может иметь катастрофические последствия для всего человечества. В книге Фоер размышляет об истинных причинах глобального потепления и пытается найти наиболее благоприятный исход из сложившегося положения.

Джонатан Сафран Фоер родился в 1977 году в Вашингтоне в еврейской семье. Окончил Принстонский университет, после чего начал заниматься писательской деятельностью. Самыми известными произведениями автора считаются романы «Жутко громко и запредельно близко», «Полная иллюминация».