Лондон, , 16:58 — REGNUM Известный британский писатель иранского происхождения Салман Рушди, недавно переехал в Нью-Йорк. В интервью журналистам он рассказал о событиях городской культурной жизни последнего времени, которые произвели на него наибольшее впечатление. Об этом сообщает издание The Guardian.

Оказывается, Салман Рушди является спортивным болельщиком и, живя в Нью-Йорке, посещает матчи местной бейсбольной команды Нью-Йорк Янкис. Несмотря на почтенный возраст писатель находит время и для походов на концерты. Так, Рушди особо отметил концерт группы The Rolling Stones в Нью-Джерси, на который ему удалось попасть.

Из числа книжных новинок Салман Рушди выделил роман современной эфиопской писательницы Маазы Менгисты «Король Теней», а среди фильмов — документальный опус Тони Моррисона «Кусочки меня» и художественную трилогию иранца Вишала Бхарадвадж, снятую по мотивам произведений Уильяма Шекспира.

Салман Рушди родился в 1947 году в Мумбаи. Он является автором 14 романов, самый известный из которых — «Полуночные дети», получил главный приз Букеровской премии в 1981 году. Публикация «Сатанинских стихов» 1988 года побудила аятоллу Хомейни из Ирана издать фетву, призывающую к убийству Рушди. В настоящее время автор живет и работает в писательской резиденции Нью-Йоркского университета.