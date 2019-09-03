Москва, , 15:44 — REGNUM Прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной состоится 6 сентября на сцене театра «Содружество актеров Таганки», сообщает 3 сентября пресс-служба театра.

«Прощание с Зинаидой Анатольевной будет 6 сентября, начало в 13:00 на сцене театра», — сообщили ТАСС в театре.

Как сообщало ИА REGNUM, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла сегодня, 3 сентября в Москве, ей было 79 лет.

С 1993 года Славина являлась актрисой театра «Содружество актёров Таганки». За годы работы в театре сыграла более 1,6 тыс. спектаклей. Также она известна российскому зрителю по ролям в кино — «Нос», «Юность Петра», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Жил человек», «Дорога к морю».

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