Токио, , 15:38 — REGNUM Фанаты разглядели в вышедшем ремастере (старая игра с улучшенной графикой) Final Fantasy 8 цензуру. Они заметили, что разработчики сделали одежду женских персонажей менее открытой. Об этом 2 сентября сообщил портал Game Rant.

https://twitter.com/Hi3cchi/status/1167330162830204928

В частности, поклонники игровой серии увидели, что персонаж Сирена получила юбку из перьев, которая закрыла область паха. При этом Шивы, которая в оригинальной FF8 имела подобный наряд, нововведения не коснулись. Также один из фанатов обратил внимание, что Риноа в ремастере получила куда более скромный вырез.

https://twitter.com/VersedGamer/status/1139980467472601088

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Релиз Final Fantasy 8 Remastered состоялся сегодня, 3 сентября 2019 года. Франшиза принадлежит известной компании Square Enix. Многие фанаты считают восьмую часть Final Fantasy одной из лучших игр серии.

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