Москва, , 15:23 — REGNUM Традиционным уже иммерсивным спектаклем «На трубе» о знаменитом здании на Трубной площади, где и работает труппа, открывает 3 сентября свой 31-й сезон Московский театр «Школа современной пьесы» под руководством народного артиста России Иосифа Райхельгауза. Сегодня же коллектив узнал о планах на ближайшее время. Уже довольно давно идет работа над спектаклем «Фаина. Эшелон». В основе постановки — воспоминания о событиях Великой Отечественной мамы Иосифа Леонидовича Райхельгауза — Фаины Иосифовны. В главной роли — Елена Санаева. Ожидается, что поклонники театра увидят премьеру уже в ноябре.

В репертуаре также появится спектакль «Тот самый день» пьесе Ярославы Пулинович. Свою трактовку произведения представит режиссер Денис Азаров.

Среди премьер критики выделяют работу Александра Баркара по пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания» и спектакль «Непьеса на двоих» с Маратом Башаровым и Еленой Захаровой.