Псков, , 14:42 — REGNUM Псковский академический театр драмы имени Пушкина в сентябре 2019 года отправится в беспрецедентный в своей истории гастрольный тур. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе театра, гастроли театра пройдут в Екатеринбурге, Владивостоке, Москве, Новороссийске и Севастополе.

Первый спектакль гастрольного тура состоится 9 сентября на сцене Екатеринбургского ТЮЗа в рамкахXV фестиваля «Реальный театр». Псковский театр покажет спектакль «Ревизор» — это фантазия на тему пьесы Николая Гоголя в постановке Петра Шерешевского. Премьера спектакля состоялась в сентябре 2018 года, а в ноябре прошлого года он участвовал в программе фестиваля «Осенний марафон» в Петербурге.

Отметим, что в фестивальной программе «Реального театра» за восемь дней будет представлено 20 спектаклей 18 театров из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, Глазова, Томска, Красноярска, а также из Таллина (Эстония), Софии (Болгария) и Туркуэна (Франция).