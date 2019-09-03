Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Звезда киносаги «Сумерки» Кристен Стюарт рассказала о своих отношениях с коллегой по проекту, актером Робертом Паттинсоном, об этом 2 сентября сообщает издание Harper's Bazaar UK.

Оказывается, 29-летняя актрисы встречалась с Паттинсоном на протяжении четырех лет, однако скрывала этого.

«Когда мы с Робом были вместе, мы никому не хотели об этом говорить, потому что это было только наше», — приводит слова Стюарт издание.

Напомним, актеры расстались в июле 2012 года, когда Стюарт начала встречаться с режиссером Рупертом Сандерсом, причем их отношения почти сразу же вылились в публичную плоскость.

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