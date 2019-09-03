Москва, , 13:46 — REGNUM Скончалась Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зинаида Славина. Сообщение о её смерти опубликовано сегодня, 3 сентября, на сайте «Содружества актёров Таганки».

Славиной было 79 лет. О причинах смерти актрисы не сообщается. Также пока нет информации и о дате и месте прощания с народной артисткой.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. После окончания театрального училища имени Щукина служила в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Её первым спектаклем стал дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта в постановке Юрия Любимова, где ещё в студенческие годы она сыграла главную роль. Игра Славиной отличается подлинностью переживания при остроте и жёсткости рисунка роли.

С 1993 года Савина являлась актрисой театра «Содружество актёров Таганки».

За годы работы в театре сыграла более 1,6 тыс. спектаклей. Также она известна российскому зрителю по ролям в кино — «Нос», «Юность Петра», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Жил человек», «Дорога к морю».